Это заболевание возникает, когда нервы, поврежденные в результате операции на околоушной железе, часто проводимой для удаления доброкачественных опухолей, отрастают в запутанном виде. Обычно эти нервы восстанавливаются, чтобы контролировать выработку слюны. Однако при вкусовом гипергидрозе нервы, которые должны стимулировать выработку слюны, ошибочно соединяются с потовыми железами благодаря общему пути и нейротрансмиттеру — ацетилхолину.

Состояние женщины, начавшееся через два года после операции, было подробно рассмотрено во время клинического обследования. Через 30 секунд после приема пищи ее левая щека начала обильно потеть. Такое необычное развитие событий произошло значительно позже обычного 6−18-месячного периода после операции, хотя точная причина задержки остается неясной.

Варианты лечения включают инъекции ботокса для подавления активности потовых желез, хирургическую реконструкцию или топические антихолинергические препараты.

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