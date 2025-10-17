Oppo полноценно представила сверхтонкие смарт-часы Watch S

Опубликовано 17 октября 2025, 18:141 мин.
Oppo полноценно представила сверхтонкие смарт-часы Watch SС тонким корпусом, 10-дневной батареей и датчиком температуры кожи
Oppo официально представила новые смарт-часы Watch S, отличающиеся очень тонким дизайном — всего 8,9 мм толщины корпуса, вес — 35 граммов.
© Oppo
Часы оснащены 1,46-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью до 3000 нит. В обычном режиме яркость снижается до 1500 нит, чтобы экономить заряд. В режиме постоянного отображения экран работает до 4 дней, а при экономии энергии — до 10 дней без подзарядки.
Корпус выполнен из металла и защищён от воды по стандарту 5 ATM. Устройство оснащено датчиками пульса, уровня кислорода в крови (SpO₂), ЭКГ и температуры кожи. Всего доступно более 100 спортивных режимов.
Часы также поддерживают GPS, NFC для бесконтактных платежей и работают на ColorOS Watch 7.1, совместимой как с Android, так и с iPhone.
Пока Oppo Watch S будут продаваться только в Китае.