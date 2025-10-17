Oppo полноценно представила сверхтонкие смарт-часы Watch S

Часы оснащены 1,46-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью до 3000 нит. В обычном режиме яркость снижается до 1500 нит, чтобы экономить заряд. В режиме постоянного отображения экран работает до 4 дней, а при экономии энергии — до 10 дней без подзарядки.

Корпус выполнен из металла и защищён от воды по стандарту 5 ATM. Устройство оснащено датчиками пульса, уровня кислорода в крови (SpO₂), ЭКГ и температуры кожи. Всего доступно более 100 спортивных режимов.