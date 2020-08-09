Фитнес и здоровье
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Определена частота занятий сексом для счастливой жизни
Выяснили шведы
Сотрудники Шведской ассоциации сексуального просвещения определили частоту занятий сексом для счастливой жизни. Это нужно не так уж часто.
Исследователи выяснили, что каждый четвёртый житель Швеции занимается сексом раз в два месяца или даже реже. Но оптимальной частотой специалисты назвали раз в неделю.
Исследование для «РИА Новости» прокомментировала сексолог Таня Сухинина. Она согласилась с выводом шведов и рассказала о важности не только количества половых актов, но и мотивации их совершать.
Правильными мотивами сексолог назвала «желание провести время увлекательно и осмысленно, испытать чувство близости, удовольствие или даже поиграть». Плохо, если человек с помощью секса пытается избежать неприятного разговора или ощущения, что тебя не любят.
Слишком редкий секс, по мнению сексолога, может быть свидетельством того, что партнёры отдалились друг от друга.