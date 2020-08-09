Определена частота занятий сексом для счастливой жизни

Исследователи выяснили, что каждый четвёртый житель Швеции занимается сексом раз в два месяца или даже реже. Но оптимальной частотой специалисты назвали раз в неделю.

Исследование для «РИА Новости» прокомментировала сексолог Таня Сухинина. Она согласилась с выводом шведов и рассказала о важности не только количества половых актов, но и мотивации их совершать.

Правильными мотивами сексолог назвала «желание провести время увлекательно и осмысленно, испытать чувство близости, удовольствие или даже поиграть». Плохо, если человек с помощью секса пытается избежать неприятного разговора или ощущения, что тебя не любят.

Слишком редкий секс, по мнению сексолога, может быть свидетельством того, что партнёры отдалились друг от друга.