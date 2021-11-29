Определена максимальная «здоровая» дневная доза алкоголя

Краткое изложение рекомендаций с комментариями было на днях опубликовано в Medical Journal of Australia. В рекомендациях указано, что для здоровых взрослых «чем меньше вы пьёте, тем меньше вред от алкоголя». В целом, любой уровень употребления алкоголя может быть связан с определённым риском.

Авторы привели и рекомендации для тех, кто всё же не может отказаться от алкоголя совсем.