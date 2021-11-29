Определена максимальная «здоровая» дневная доза алкоголя

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Определена максимальная «здоровая» дневная доза алкоголяНо лучше не пить вообще
Национальный совет по здоровью и медицинским исследованиям Австралии выпустил обновлённые рекомендации по снижению рисков для здоровья от употребления алкоголя. В них снизился рекомендованный максимум. Издание Medical Xpress перечислило новые правила.
Краткое изложение рекомендаций с комментариями было на днях опубликовано в Medical Journal of Australia. В рекомендациях указано, что для здоровых взрослых «чем меньше вы пьёте, тем меньше вред от алкоголя». В целом, любой уровень употребления алкоголя может быть связан с определённым риском.
Авторы привели и рекомендации для тех, кто всё же не может отказаться от алкоголя совсем.
- Здоровые мужчины и женщины должны выпивать не больше 10 (раньше было 14) стандартных напитков в неделю и не больше четырёх стандартных напитков в любой день.
- Люди младше 18 лет не должны пить алкоголь вообще.
- Беременные или планирующие беременность женщины не должны употреблять алкоголь. Кормящим женщинам тоже лучше отказаться от алкоголя.
Источник: Medical Xpress