Определять аутизм научились измерением проводимости мозга

Традиционно диагностика аутизма основывается на наблюдении за поведением ребенка. Однако этот метод может быть субъективным и не объясняет глубинных причин. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS: One, использует диффузионную магнитно-резонансную томографию для изучения мозга, что позволяет выявить структурные различия между аутистами и неаутистами.

Команда под руководством Бенджамина Ньюмана разработала модель, рассчитывающую проводимость нейронных аксонов — путей, по которым информация передается по всему мозгу. Они обнаружили, что у людей с аутизмом аксоны более узкие, что приводит к замедлению электропроводности.

Джон Даррелл Ван Хорн, один из соавторов, подчеркивает важность этой объективной метрики: «Понимание поведения может быть субъективным… Нам нужны более точные физиологические показатели, чтобы понять, откуда берется поведение».

Результаты исследования особенно интересны, поскольку они открывают путь для будущих открытий. «Это новый инструмент», — говорит Ван Хорн, — «мы все еще изучаем, что мы сможем обнаружить с его помощью».

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