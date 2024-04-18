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Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 апреля 2024, 19:30
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Определять аутизм научились измерением проводимости мозга

Новая перспективная метрика
Исследователи из Университета Вирджинии выявили новую перспективную метрику для диагностики расстройств аутистического спектра (РАС). Этот подход, основанный на измерении проводимости нейронных аксонов, может произвести прорыв в понимании и лечении аутизма.
Определять аутизм научились измерением проводимости мозга
© Ferra

Традиционно диагностика аутизма основывается на наблюдении за поведением ребенка. Однако этот метод может быть субъективным и не объясняет глубинных причин. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS: One, использует диффузионную магнитно-резонансную томографию для изучения мозга, что позволяет выявить структурные различия между аутистами и неаутистами.

Команда под руководством Бенджамина Ньюмана разработала модель, рассчитывающую проводимость нейронных аксонов — путей, по которым информация передается по всему мозгу. Они обнаружили, что у людей с аутизмом аксоны более узкие, что приводит к замедлению электропроводности.

Джон Даррелл Ван Хорн, один из соавторов, подчеркивает важность этой объективной метрики: «Понимание поведения может быть субъективным… Нам нужны более точные физиологические показатели, чтобы понять, откуда берется поведение».

Результаты исследования особенно интересны, поскольку они открывают путь для будущих открытий. «Это новый инструмент», — говорит Ван Хорн, — «мы все еще изучаем, что мы сможем обнаружить с его помощью».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
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#медицина
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#Мозг