Определят, сколько жира у вас в теле: представлены часы Xiaomi Watch S2

Xiaomi Watch S2 получили круглый циферблат в двух размерах: 42 мм и 46 мм. У него есть две продолговатые физические кнопки на правой стороне. 42-мм вариант предлагает 1,32-дюймовый экран, а 46-мм модель имеет 1,43-дюймовый дисплей. Разрешение AMOLED-экрана составляет 466 x 466 пикселей. Носимое устройство водонепроницаемо на глубине до пяти метров.

Xiaomi Watch S2 оснащены датчиком частоты сердечных сокращений и датчиком SpO2. Также они могут вычислять состав тела, то есть показывать процент жира, мышц и многое другое. Умные часы также могут измерять температуру кожи.

46-миллиметровый вариант оснащён аккумулятором ёмкостью 500 мАч и, как утверждается, работает до 12 дней. 42-миллиметровая модель питается от аккумулятора ёмкостью 305 мАч и рассчитана на семь дней использования.

Цена на Xiaomi Watch S2 начинаются с 999 юаней (примерно 9000 рублей) и 1099 юаней (около 10 000 рублей) за 42-миллиметровый и 46-миллиметровый варианты соответственно.