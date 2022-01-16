Определён худший завтрак для здоровья сердца и поджелудочной

«Отказаться от бутерброда — больно для души. Согласиться — больно для сердца или поджелудочной», — заявил врач. Он объяснил, что жир, особенно животного происхождения, может быть вредным. По словам Вялова, если человек за один присест съедает много жирного, это требует от поджелудочной и печени напряжённой работы. Особенно плохо есть бутерброды, запивая их алкоголем. От этого может случиться даже заброс желчи в протоки поджелудочной.

Вялов уточнил, что для сердца не так важно, сколько бутербродов было съедено сегодня. Важнее регулярность их употребления. В целом, врач призвал есть такие блюда реже.

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