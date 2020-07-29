Определён величайший риск для здоровья человека

Опубликован новый Индекс качества воздуха (AQLI), согласно которому загрязнение воздуха сокращает продолжительность жизни по всему миру почти на два года. Как пишет издание «Хайтек», в некоторых странах наблюдается прогресс в этом отношении, но он уравновешивается ухудшением качества воздуха в других.

Если бы качество воздуха соответствовало рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), то люди в среднем жили бы на два года больше. Речь идёт о загрязнении твёрдыми частицами. Специалисты считают, что государствам следует проводить серьёзную политику по информированию о том, как загрязнение влияет на общество. Эксперты AQLI отмечают, что именно это величайший риск для здоровья людей.