Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 ноября 2024, 13:30
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Опровергнуто влияние тестостерона на половое влечение у мужчин

Альфа-самцы, что думаете?
Новаторское исследование, проведенное под руководством Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, опровергло давние представления о роли тестостерона в регулировании мужского полового влечения. Исследование показало, что хотя тестостерон играет важнейшую роль в репродуктивном успехе, его колебания не оказывают прямого влияния на сексуальное желание, как считалось ранее.
Опровергнуто влияние тестостерона на половое влечение у мужчин
© freestocks

В исследовании, в котором принял участие 41 мужчина в возрасте 18−26 лет, изучалось, как ежедневные колебания уровня тестостерона влияют на сексуальные мысли, желания и попытки флирта. Участники были разделены на две группы: 27 одиноких мужчин и 14 мужчин, состоящих в партнерстве.

Исследователи заметили, что хотя уровень тестостерона повышался в те дни, когда одинокие мужчины общались с потенциальными партнерами, это не соответствовало изменениям в сексуальном влечении. Полученные результаты позволяют предположить, что тестостерон более тесно связан с поведением типа «ухаживания», особенно у одиноких мужчин, а не напрямую влияет на половое влечение.

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Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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