Опровергнуто влияние тестостерона на половое влечение у мужчин

В исследовании, в котором принял участие 41 мужчина в возрасте 18−26 лет, изучалось, как ежедневные колебания уровня тестостерона влияют на сексуальные мысли, желания и попытки флирта. Участники были разделены на две группы: 27 одиноких мужчин и 14 мужчин, состоящих в партнерстве.

Исследователи заметили, что хотя уровень тестостерона повышался в те дни, когда одинокие мужчины общались с потенциальными партнерами, это не соответствовало изменениям в сексуальном влечении. Полученные результаты позволяют предположить, что тестостерон более тесно связан с поведением типа «ухаживания», особенно у одиноких мужчин, а не напрямую влияет на половое влечение.

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