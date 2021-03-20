Опубликовано «живое» фото следующего фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6

Название модели, упомянутое в документах, — «XMSH15HM». Ранее его уже связывали с Mi Band 6. В целом, новинка очень похожа на Mi Band 5. Модель 2021 года, разве что, может иметь дисплей побольше.

К сожалению, документы не раскрывают важные детали: характеристики, цену и дату запуска. Однако релиз стоит ожидать уже скоро. Ведь изображение доказывает, что, по крайней мере, опытная модель готова.

По слухам, Mi Band 6 получит датчик насыщения крови кислородом (SpO2), встроенного голосового помощника, GPS и службы обмена мгновенными сообщениями. Стоимость браслета составит $40.