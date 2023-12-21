Опять Covid: голосовые связки девочки парализовало вирусом

Опять Covid: голосовые связки девочки парализовало вирусомВрачи ошеломлены
Врачи из Массачусетса обнаружили странное последствие вируса COVID-19: паралич голосовых связок у девочки-подростка. Врачи связывают это неожиданное осложнение с вирусом, несмотря на легкую форму заболевания. Хотя неврологическое воздействие COVID-19 известно, это первый зарегистрированный случай двустороннего паралича голосовых связок у подростка.
Исследователи предполагают, что COVID-19 может вызывать невропатию, приводящую к повреждению нервов и осложнениям. Паралич у девочки оказался не поддающимся логопедической терапии, что привело к трахеостомии. Проведенная операция в итоге позволила ей дышать, говорить и вести почти нормальный образ жизни.
Этот редкий и тревожный случай заставляет врачей проявлять повышенную бдительность и подчеркивает, что влияние COVID-19 нельзя недооценивать. Пока медицинское сообщество борется с возникающими осложнениями, это поразительное открытие проливает свет на непредсказуемую природу вируса, подчеркивая необходимость постоянных исследований и повышения осведомленности населения.
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