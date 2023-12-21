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Фитнес и здоровье
21:10, 21 декабря 2023
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Опять Covid: голосовые связки девочки парализовало вирусом

Врачи ошеломлены

Врачи из Массачусетса обнаружили странное последствие вируса COVID-19: паралич голосовых связок у девочки-подростка. Врачи связывают это неожиданное осложнение с вирусом, несмотря на легкую форму заболевания. Хотя неврологическое воздействие COVID-19 известно, это первый зарегистрированный случай двустороннего паралича голосовых связок у подростка.

Исследователи предполагают, что COVID-19 может вызывать невропатию, приводящую к повреждению нервов и осложнениям. Паралич у девочки оказался не поддающимся логопедической терапии, что привело к трахеостомии. Проведенная операция в итоге позволила ей дышать, говорить и вести почти нормальный образ жизни.

Этот редкий и тревожный случай заставляет врачей проявлять повышенную бдительность и подчеркивает, что влияние COVID-19 нельзя недооценивать. Пока медицинское сообщество борется с возникающими осложнениями, это поразительное открытие проливает свет на непредсказуемую природу вируса, подчеркивая необходимость постоянных исследований и повышения осведомленности населения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
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#Коронавирус COVID-19
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