Опять Covid: голосовые связки девочки парализовало вирусом

Исследователи предполагают, что COVID-19 может вызывать невропатию, приводящую к повреждению нервов и осложнениям. Паралич у девочки оказался не поддающимся логопедической терапии, что привело к трахеостомии. Проведенная операция в итоге позволила ей дышать, говорить и вести почти нормальный образ жизни.

Этот редкий и тревожный случай заставляет врачей проявлять повышенную бдительность и подчеркивает, что влияние COVID-19 нельзя недооценивать. Пока медицинское сообщество борется с возникающими осложнениями, это поразительное открытие проливает свет на непредсказуемую природу вируса, подчеркивая необходимость постоянных исследований и повышения осведомленности населения.

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