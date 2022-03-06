Ошибки, которые вы совершаете при питье воды

Во-первых, вы можете недооценивать содержание воды в продуктах. Около 20% ежедневного потребления воды приходится на твёрдую пищу, в частности на фрукты и овощи. Лучше есть их побольше. Во-вторых, вы можете пить больше воды, чем нужно. Не нужно пытаться запихнуть в себя лишние напитки.

При этом, если хочется выпить чашечку кофе — то не стоит себя ограничивать из соображений, будто кофеин вызывает учащённое мочеиспускание. А вот чего не стоит делать, так это пить воду на ночь — это может помешать сну и заставить вас бегать в туалет. С утра же наоборот не помешает выпить стакан воды.

Лучше прекратить пить воду из пластиковых бутылок, так вы потребляете вместе с ней и микрочастицы пластика. Можно добавлять в воду лимон — это улучшит вкус и может помочь похудеть.

Вы ошибаетесь, если не пьёте обычную воду в перерывах между алкогольными напитками. Это позволило бы вам избежать обезвоживания. Также вы можете путать жажду с голодом. Лучше выпейте воды, если вам кажется, что вы не насытились.

Эксперты также советуют пить чаи (но не в бутылках из магазина), пить воду комфортной для вас температуры, избегать «спортивных» «витаминных» напитков, пить чаще, если чувствуете усталость, а также в целом потреблять достаточное количество воды.

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