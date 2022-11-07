Оставляете у кровати на ночь стакан воды? Это может вам навредить

В исследовании, проведённом специалистами из Университета Джона Хопкинса, отмечается, что стакан воды, которые человек оставляет на ночь на тумбочке возле кровати, вредит здоровью. По словам учёных, после ночи вода становится непригодной для питья. К таким же выводам пришёл доктор Марк Ливи из Медицинского центра милосердия в Массачусетсе.

Всё дело в том, что на воде оседают загрязнения, пыль. Более того, в стакан может случайно попасть муха, которая является переносчиком множества болезней. А ещё такая вода, которая стоит в тёплом помещении, считается идеальной средой для размножения грибков и бактерий. Если вы всё-таки хотите около кровати поставить стакан воды, то накройте его тарелкой либо поставьте вместо него бутылку.