От этих восьми факторов зависит продолжительность вашей жизни

Для защиты от болезней сердца нужно учитывать восемь факторов. Это отказ от табака, физическая активность, здоровое питание, достаточный и качественный сон, контроль массы тела, кровяного давления, уровня холестерина и глюкозы в крови.

Сильнее всего влияют на продолжительность жизни людей такие факторы, как сон, физическая активность, употребление табака, уровень сахара в крови.

У людей, которые получили в целом больше всего баллов, продолжительность жизни была в возрасте 50 лет на 8,9 лет дольше в среднем. Некурящие люди жили по сравнению с курящими на 7,4 года дольше, люди, которые спали рекомендуемое количество часов в день, жили на пять лет дольше.

Те, кто больше всего занимался спортом, жили на 4,6 лет дольше, кто лучше всего держал под контролем глюкозу в крови (на 4,9 года дольше).

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