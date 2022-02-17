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От каких болезней способен избавить мёд

Рассказывает итальянское издание Il Giornale
Мёд считается продуктом, который благотворно влияет на организм в целом. Причём подходит он и для поддержания кожи в хорошем состоянии. Подробнее о его полезных свойствах - в материале.
От каких болезней способен избавить мёд

Мёд, по словам автора статьи, оказывает антибактериальное и противовоспалительное воздействие на организм. И это ещё не всё. Использовать его можно также для создания домашних кремов.

Помогает мёд и при лечении, профилактике различных заболеваний. Например, он успокаивает раздражённое горло при кашле. Способствует этот сладкий продукт также избавлению от болезней, связанных с желудочно-кишечным трактом: гастрита, язв, а ещё мёд отлично восстанавливает повреждённые участки кожи, уменьшает жжение и зуб при укусах насекомых.

От каких болезней способен избавить мёд

Вообще специалисты рекомендуют в день употреблять одну столовую ложку мёда. Ещё им можно заменять сахар. Но детям в возрасте до одного года есть этот продукт нельзя из-за риска развития ботулизма (инфекция, при которой поражается нервная система).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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