От каких болезней способен избавить мёд

Мёд, по словам автора статьи, оказывает антибактериальное и противовоспалительное воздействие на организм. И это ещё не всё. Использовать его можно также для создания домашних кремов.

Помогает мёд и при лечении, профилактике различных заболеваний. Например, он успокаивает раздражённое горло при кашле. Способствует этот сладкий продукт также избавлению от болезней, связанных с желудочно-кишечным трактом: гастрита, язв, а ещё мёд отлично восстанавливает повреждённые участки кожи, уменьшает жжение и зуб при укусах насекомых.