От каких болезней способен избавить мёд

От каких болезней способен избавить мёдРассказывает итальянское издание Il Giornale
Мёд, по словам автора статьи, оказывает антибактериальное и противовоспалительное воздействие на организм. И это ещё не всё. Использовать его можно также для создания домашних кремов.
Помогает мёд и при лечении, профилактике различных заболеваний. Например, он успокаивает раздражённое горло при кашле. Способствует этот сладкий продукт также избавлению от болезней, связанных с желудочно-кишечным трактом: гастрита, язв, а ещё мёд отлично восстанавливает повреждённые участки кожи, уменьшает жжение и зуб при укусах насекомых.
Вообще специалисты рекомендуют в день употреблять одну столовую ложку мёда. Ещё им можно заменять сахар. Но детям в возрасте до одного года есть этот продукт нельзя из-за риска развития ботулизма (инфекция, при которой поражается нервная система).
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