От каких болезней страдают айтишники

Специалисты сервиса проанализировали обезличенные обращения айтишников российских компаний к врачам с начала 2022 года. Выяснилось, что наиболее распространёнными жалобами среди них являются проблемы со зрением. С этим к врачам обращается 74% специалистов. Также 54% беспокоят проблемы с желудком.

Далее следуют жалобы на зависимости, в том числе на зависимость от энергетиков. С такой проблемой приходят 23% IT-специалистов. Ещё около 21% жалуется на неврозы, а 12% — на боли в спине.

Чтобы избежать таких проблем, специалисты посоветовали соблюдать правильное положение тела при работе. Необходимо садиться так, чтобы верхняя часть экрана находилась на уровне глаз и на расстоянии вытянутой руки, а локти должны полностью лежать на столе.