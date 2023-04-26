От каких болезней вас защитят продукты с витамином P

Состояние иммунной системы зависит от трёх факторов. Это стресс, питание и физическая активность. И в этом смысле витамин Р, то есть флавоноиды, играют важную роль.

Прежде всего, флавоноиды обладают антиоксидантным эффектом. А ещё действуют как противовирусные, противовоспалительные, противоопухолевые и противоаллергические вещества. Защищают они организм человека от болезней, связанных с пищеварением, от сердечно-сосудистых заболеваний, от сахарного диабета 2 типа, от рака.