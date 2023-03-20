Фитнес и здоровье
20:49, 20 марта 2023
1 мин.

От каких болезней защитит вас вишнёвый сок

Этот сок отличается антиоксидантными и противовоспалительными свойствами

У вишнёвого сока довольно приятный вкус. К тому же подходит этот напиток даже людям с сахарным диабетом. И вот при каких болезнях специалисты рекомендуют употреблять такой сок.

От каких болезней защитит вас вишнёвый сок

Фото: Better Homes & Gardens

Вишнёвый сок - отличный напиток для похудения и не только. Вот с какими болезнями он поможет справиться.

  1. Анемия, слабость. Вишнёвый сок ускоряет обмен веществ и укрепляет иммунитет.

  2. Защита от рака. Помимо этого, благодаря употреблению вишнёвого сока можно избавиться от болей, вызванных артритом и остеоартритом.

От каких болезней защитит вас вишнёвый сок

Fickr

  1. Предотвращение прогрессирования деменции и забывчивости.

  2. Ожирение, лишний вес, воспаления. За счёт вишнёвого сока можно похудеть. А ещё он отлично подходит для спортсменов, так как увеличивает упругость мышц и их силу.

  3. Гипертония. Дело в том, что вишнёвый сок способствует снижению давления. Употребление несладкого вишнёвого сока принесёт пользу также людям с сахарным диабетом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров