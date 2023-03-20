От каких болезней защитит вас вишнёвый сок

От каких болезней защитит вас вишнёвый сокЭтот сок отличается антиоксидантными и противовоспалительными свойствами
У вишнёвого сока довольно приятный вкус. К тому же подходит этот напиток даже людям с сахарным диабетом. И вот при каких болезнях специалисты рекомендуют употреблять такой сок.
Фото: Better Homes & Gardens
Вишнёвый сок - отличный напиток для похудения и не только. Вот с какими болезнями он поможет справиться.
Анемия, слабость. Вишнёвый сок ускоряет обмен веществ и укрепляет иммунитет.
Защита от рака. Помимо этого, благодаря употреблению вишнёвого сока можно избавиться от болей, вызванных артритом и остеоартритом.
Предотвращение прогрессирования деменции и забывчивости.
Ожирение, лишний вес, воспаления. За счёт вишнёвого сока можно похудеть. А ещё он отлично подходит для спортсменов, так как увеличивает упругость мышц и их силу.
Гипертония. Дело в том, что вишнёвый сок способствует снижению давления. Употребление несладкого вишнёвого сока принесёт пользу также людям с сахарным диабетом.
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