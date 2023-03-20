От каких болезней защитит вас вишнёвый сок

Этот сок отличается антиоксидантными и противовоспалительными свойствами

У вишнёвого сока довольно приятный вкус. К тому же подходит этот напиток даже людям с сахарным диабетом. И вот при каких болезнях специалисты рекомендуют употреблять такой сок.