От каких напитков стоит отказаться, чтобы быстрее похудеть

От каких напитков стоит отказаться, чтобы быстрее похудетьРассказывает британское издание Daily Express
Люди нередко отказываются от алкоголя именно в январе - после праздников. При этом подобный отказ имеет множество преимуществ: благодаря ему улучшается сон, снижается тревожность, ускоряется процесс похудения. И это не все плюсы: также улучшается состояние печени, а ещё тратится меньше денежных средств.
Помимо этого, алкоголь всё же является токсином. Это значит, что исключение его на месяц позволяет организму восстановиться.
Для того чтобы воздерживаться от употребления алкоголя было проще, специалист Руари Фэйрбэрнс советует соблюдать некоторые правила. К примеру, придумать, какие безалкогольные напитки вы будете заказывать, что вы скажете друзьям и близким (чтобы те не предлагали пить алкоголь), а также триггеры и варианты решения (например, заменить напиток вечером в пятницу на другой способ отвлечься от работы).
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