От каких напитков стоит отказаться, чтобы быстрее похудеть

Люди нередко отказываются от алкоголя именно в январе - после праздников. При этом подобный отказ имеет множество преимуществ: благодаря ему улучшается сон, снижается тревожность, ускоряется процесс похудения. И это не все плюсы: также улучшается состояние печени, а ещё тратится меньше денежных средств.

Помимо этого, алкоголь всё же является токсином. Это значит, что исключение его на месяц позволяет организму восстановиться.