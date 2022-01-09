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От каких продуктов нужно отказаться для укрепления иммунитета и похудения

Советует издание Pravda
Для эффективного снижения веса нужно обратить внимание на состояние кишечника. Для этого стоит некоторые виды продуктов исключить из рациона. Подробнее - в материале.
От каких продуктов нужно отказаться для укрепления иммунитета и похудения

Состояние кишечника играет очень важную роль в процессе похудения. Некоторые виды продуктов при этом негативно влияют на состав бактерий кишечника. Другими словами, из-за такой пищи вредные бактерии размножаются в кишечнике. Прежде всего, среди подобных продуктов - искусственные подсластители. Тем более что, согласно научным исследованиям, они увеличивают массу тела.

Из других продуктов - различные полуфабрикаты, фастфуд. В подобной еде много сахара, консервантов и прочих добавок, которые негативно влияют на кишечник.

От каких продуктов нужно отказаться для укрепления иммунитета и похудения

Из маргарина и масла лучше отказаться от первого. По словам учёных, маргарин не помогает распространению полезных бактерий в кишечнике, более того, из-за этого продукта увеличивается количество подкожного жира и возникают проблемы с сердцем.

Употребление некоторых глютеновых продуктов также лучше ограничить. Например, это злаки, содержащие пестициды. Они уменьшают число полезных бактерий в кишечнике. Кроме того, на иммунную систему значительно влияет пшеничный белок: при непереносимости от него необходимо полностью отказаться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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