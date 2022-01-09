От каких продуктов нужно отказаться для укрепления иммунитета и похудения

Состояние кишечника играет очень важную роль в процессе похудения. Некоторые виды продуктов при этом негативно влияют на состав бактерий кишечника. Другими словами, из-за такой пищи вредные бактерии размножаются в кишечнике. Прежде всего, среди подобных продуктов - искусственные подсластители. Тем более что, согласно научным исследованиям, они увеличивают массу тела.

Из других продуктов - различные полуфабрикаты, фастфуд. В подобной еде много сахара, консервантов и прочих добавок, которые негативно влияют на кишечник.