От каких продуктов нужно отказаться для укрепления иммунитета и похудения

От каких продуктов нужно отказаться для укрепления иммунитета и похуденияСоветует издание Pravda
Состояние кишечника играет очень важную роль в процессе похудения. Некоторые виды продуктов при этом негативно влияют на состав бактерий кишечника. Другими словами, из-за такой пищи вредные бактерии размножаются в кишечнике. Прежде всего, среди подобных продуктов - искусственные подсластители. Тем более что, согласно научным исследованиям, они увеличивают массу тела.
Из других продуктов - различные полуфабрикаты, фастфуд. В подобной еде много сахара, консервантов и прочих добавок, которые негативно влияют на кишечник.
Из маргарина и масла лучше отказаться от первого. По словам учёных, маргарин не помогает распространению полезных бактерий в кишечнике, более того, из-за этого продукта увеличивается количество подкожного жира и возникают проблемы с сердцем.
Употребление некоторых глютеновых продуктов также лучше ограничить. Например, это злаки, содержащие пестициды. Они уменьшают число полезных бактерий в кишечнике. Кроме того, на иммунную систему значительно влияет пшеничный белок: при непереносимости от него необходимо полностью отказаться.
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