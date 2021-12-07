От какого популярного новогоднего салата стоит отказаться

От какого популярного новогоднего салата стоит отказатьсяВ нём есть не самые полезные продукты
Степанова говорила о салате из крабовых палочек. По словам нутрициолога, крабовые палочки не содержат в себе крабовое мясо. Они лишь напоминают его по вкусу и виду, но состоят из переработанной рыбы, крахмала, красителя, вкусовых добавок. Польза такого продукта сомнительна. «Если мы говорим о здоровом питании, то лучше съесть крабовое мясо, креветки или рыбу», — сказала Степанова.
Также она отметила, что крабовый салат заправляют ещё менее полезным майонезом.
«Если вы пришли в гости и на столе нет более здоровой альтернативы, то одна-две столовой ложки особого вреда не нанесут, если, конечно, сочетать их с другими здоровыми блюдами на столе. Если же вы на лечебном питании, рекомендую воздержаться от крабовых палочек, а также советую отказаться от них тем, у кого есть аллергические симптомы, проблемы с пищеварением, аутоиммунные заболевания, пищевая чувствительность, кожные проявления, хроническая усталость, апатия, депрессия, мигрени, головные боли»
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