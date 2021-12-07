От какого популярного новогоднего салата стоит отказаться

Степанова говорила о салате из крабовых палочек. По словам нутрициолога, крабовые палочки не содержат в себе крабовое мясо. Они лишь напоминают его по вкусу и виду, но состоят из переработанной рыбы, крахмала, красителя, вкусовых добавок. Польза такого продукта сомнительна. «Если мы говорим о здоровом питании, то лучше съесть крабовое мясо, креветки или рыбу», — сказала Степанова.

Также она отметила, что крабовый салат заправляют ещё менее полезным майонезом.