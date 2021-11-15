От какого продукта стоит частично отказаться ради здоровья сердца

Кратко об исследовании специалистов пишет «РИА Новости». Сообщается, что авторы новой научной работы изучили анализы мочи десяти тысяч участников по принципу «доза-ответ». Средний возраст участников составил — 50 лет.

Оказалось, что 571 случай сердечно-сосудистого заболевания среди участников был связан с высоким содержанием натрия и низким потреблением калия. А это в свою очередь было связано с потреблением соли.

«Увеличение количества соли в рационе увеличивало риск развития болезни сердца на 18%», — приводит слова учёных «РИА Новости».

Теперь авторы хотят провести повторные более точные измерения — это поможет определить безопасную дозу суточного потребления натрия.

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