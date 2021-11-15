От какого продукта стоит частично отказаться ради здоровья сердца

От какого продукта стоит частично отказаться ради здоровья сердцаИли снизить его потребление
Кратко об исследовании специалистов пишет «РИА Новости». Сообщается, что авторы новой научной работы изучили анализы мочи десяти тысяч участников по принципу «доза-ответ». Средний возраст участников составил — 50 лет.
Оказалось, что 571 случай сердечно-сосудистого заболевания среди участников был связан с высоким содержанием натрия и низким потреблением калия. А это в свою очередь было связано с потреблением соли.
«Увеличение количества соли в рационе увеличивало риск развития болезни сердца на 18%», — приводит слова учёных «РИА Новости».
Теперь авторы хотят провести повторные более точные измерения — это поможет определить безопасную дозу суточного потребления натрия.
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