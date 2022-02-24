От какого вещества в мозге зависит способность человека читать: рассказывают нейробиологи

От какого вещества в мозге зависит способность человека читать: рассказывают нейробиологиОб этом пишет портал Medical Xpress
Во время чтения информация переходит от одного центра обработки речи к другому, которые расположены в разных частях мозга. При этом перемещается она по нервным магистралям в белом веществе. Специалисты полагают, что различия в структуре этого вещества и могут служить объяснением трудностей с чтением у некоторых людей. Результаты данного исследования были опубликованы в издании NeuroImage.
Учёные из Института исследований мозга Макговерна при Массачусетском технологическом институте (США) занимаются изучением белого вещества при помощи метода визуализации, или диффузионно-взвешенной визуализации (DWI). Нужно сказать, что белое вещество состоит из пучков изолированных нервных волокон. Всё это позволяет мозгу управлять различными мыслями и способностями вроде чтения.
В ходе исследования специалисты проанализировали снимки мозга 686 детей. Эти данные были получены из Сети здорового мозга Института детского разума. Эксперты изучили FA (фракционная анизотропия, ключевой показатель структурной целостности трактов белого вещества) 20 трактов белого вещества. Все эти тракты, как считается, играют важную роль в процессе чтения.
В результате связь обнаружилась только между двумя трактами белого вещества и чтением. Причём она наблюдалась лишь у детей старше 8 лет. Показатель FA этих двух участков белого вещества у них был ниже, если они испытывали сложности при чтении, в частности плохо прочитывали «псевдослова» (бессмысленные слова).