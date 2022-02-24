От какого вещества в мозге зависит способность человека читать: рассказывают нейробиологи

Во время чтения информация переходит от одного центра обработки речи к другому, которые расположены в разных частях мозга. При этом перемещается она по нервным магистралям в белом веществе. Специалисты полагают, что различия в структуре этого вещества и могут служить объяснением трудностей с чтением у некоторых людей. Результаты данного исследования были опубликованы в издании NeuroImage.

Учёные из Института исследований мозга Макговерна при Массачусетском технологическом институте (США) занимаются изучением белого вещества при помощи метода визуализации, или диффузионно-взвешенной визуализации (DWI). Нужно сказать, что белое вещество состоит из пучков изолированных нервных волокон. Всё это позволяет мозгу управлять различными мыслями и способностями вроде чтения.