От "оспы обезьян" в США впервые умер человек

По сообщениям, у этого человека были предшествующие проблемы со здоровьем, и врачи все еще расследуют, в какой степени инфекция могла способствовать его смерти.

Обезьянья оспа, родственница вымершего вируса оспы, недавно распространилась далеко за пределы тех немногих районов Африки, где она была эндемичной. В 2022 году во всем мире было зарегистрировано более 48 000 случаев заболевания обезьяньей оспой, в том числе более 18 000 только в США. Ранее вирус передавался в основном от животных к человеку, в нынешней глобальной эпидемии наблюдается устойчивая передача вируса от человека к человеку, причем большинство случаев связано с длительным тесным контактом во время секса (некоторые случаи могут распространяться непосредственно через секс, через инфицированную сперму или другие биологические жидкости).

Вспышки заболевания наблюдались в основном среди мужчин-геев и бисексуалов, имевших в последнее время несколько сексуальных партнеров, но вирус может распространяться и при других видах длительного тесного контакта между людьми и даже домашними животными.

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