Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 декабря 2024, 16:38
1 мин.

Отдельные клетки мозга побывали на МКС: что удалось узнать

Клетки мозга «созревают» быстрее, но остаются здоровыми в космосе
Отдельные клетки мозга побывали на МКС. Ученые обнаружили, что клетки мозга, отправленные на Международную космическую станцию (МКС), остаются здоровыми, но «созревают» быстрее, чем на Земле. Исследователи из Scripps Research и Нью-Йоркского фонда стволовых клеток изучали органоиды мозга, выращенные из стволовых клеток.
Отдельные клетки мозга побывали на МКС: что удалось узнать
© Ferra

После месяца пребывания в условиях микрогравитации органоиды вернулись в целости и сохранности, но показали неожиданные результаты. По сравнению с клетками, выращенными на Земле, клетки, выращенные в космосе, демонстрировали более высокую активность генов, связанных со зрелостью, и более низкую активность, связанную с ростом. Органоиды были ближе к тому, чтобы стать взрослыми нейронами. Удивительно, но в них также было меньше воспалений и экспрессии генов, связанных со стрессом.

Полученные результаты могут помочь понять реакцию мозга на микрогравитацию и ее влияние на нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.