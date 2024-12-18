Отдельные клетки мозга побывали на МКС: что удалось узнать

После месяца пребывания в условиях микрогравитации органоиды вернулись в целости и сохранности, но показали неожиданные результаты. По сравнению с клетками, выращенными на Земле, клетки, выращенные в космосе, демонстрировали более высокую активность генов, связанных со зрелостью, и более низкую активность, связанную с ростом. Органоиды были ближе к тому, чтобы стать взрослыми нейронами. Удивительно, но в них также было меньше воспалений и экспрессии генов, связанных со стрессом.

Полученные результаты могут помочь понять реакцию мозга на микрогравитацию и ее влияние на нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

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