Отказ от ультраобработанных продуктов помог на 12% снизить риск ухудшения работы мозга

В исследовании приняли участие 30 239 человек в возрасте 45 лет и старше. Каждый заполнил анкету, связанную с его рационом.

После учёта возраста, пола, кровяного давления испытуемых специалисты обнаружили, что 10-процентное увеличение количества съеденных ультраобработанных продуктов было связано с 16-процентным увеличением вероятности развития когнитивных нарушений.

При этом употребление большого количества необработанных или минимально обработанных продуктов было связано со снижением риска когнитивных нарушений на 12%.

Риск возникновения повышался на 8% у тех, кто придерживался диеты, богатой ультраобработанной пищей. Ещё выше этот риск был среди темнокожих: 15-процентный.

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