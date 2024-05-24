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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 мая 2024, 19:30
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Отказ от ультраобработанных продуктов помог на 12% снизить риск ухудшения работы мозга

Вот что ещё выяснили учёные
Ультрапереработанные продукты (UPF) имеют плохую репутацию. Они воспринимаются исключительно как вредная пища. Новое исследование ещё раз это подтвердило.
Отказ от ультраобработанных продуктов помог на 12% снизить риск ухудшения работы мозга
© King Goya

Результаты новой научной работы показали, что люди, которые придерживаются рациона с высоким содержанием ультраобработанных продуктов, включая чипсы, хлеб массового производства, чипсы, подслащённые сухие завтраки, печенье и сладкие газированные безалкогольные напитки, имеют больше шансов столкнуться с проблемами с памятью и мышлением, а также с инсультом. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Американской академии неврологии.

Отказ от ультраобработанных продуктов помог на 12% снизить риск ухудшения работы мозга
© d3sign

В исследовании приняли участие 30 239 человек в возрасте 45 лет и старше. Каждый заполнил анкету, связанную с его рационом.

После учёта возраста, пола, кровяного давления испытуемых специалисты обнаружили, что 10-процентное увеличение количества съеденных ультраобработанных продуктов было связано с 16-процентным увеличением вероятности развития когнитивных нарушений.

При этом употребление большого количества необработанных или минимально обработанных продуктов было связано со снижением риска когнитивных нарушений на 12%.

Риск возникновения повышался на 8% у тех, кто придерживался диеты, богатой ультраобработанной пищей. Ещё выше этот риск был среди темнокожих: 15-процентный.

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