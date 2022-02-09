Откажитесь от этих продуктов, когда начнете худеть

Каши и супы быстрого приготовления, фитнес-батончики, кукурузные хлопья, пюре и даже крабовые палочки – все эти продукты имеют повышенный гликемический индекс, который и может стать основным препятствием на пути к долгожданному снижению цифр на весах, а также просто здоровому образу жизни, считает диетолог.

Куц объясняет это тем, что повышенный гликемический индекс в продуктах приводит к выбросу инсулина, а дополнительный сахар и искусственные ароматизаторы создают продукт, который провоцирует повышение уровня сахара в крови, “что категорически не подходит для похудения и здорового питания”.

Однако, по словам специалиста, всегда существует альтернатива. Например, можно заморозить овощи, бульон, котлеты из нежирного мяса с малым количеством специй, чтобы всегда была возможность воспользоваться ими.

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