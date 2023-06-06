Откажитесь от этих трёх продуктов на завтрак, чтобы быстрее похудеть

Тормозить процесс похудения могут определённые продукты. В том числе ультраобработанные. К ним относятся в том числе сухие завтраки (хлопья), круассаны, белый хлеб. В состав этих продуктов входят консерванты, подсластители, эмульгаторы, искусственные ароматизаторы.

Помимо этого, нужно отказаться от ароматизированных йогуртов и фруктового сока.