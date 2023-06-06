Фитнес и здоровье
11:40, 06 июня 2023
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Откажитесь от этих трёх продуктов на завтрак, чтобы быстрее похудеть

Вполне возможно, что они входят в ваш рацион

Оказывается, три продукта, которые женщины часто едят на завтрак, мешают сбросить вес. И в их число входит белый хлеб.

Тормозить процесс похудения могут определённые продукты. В том числе ультраобработанные. К ним относятся в том числе сухие завтраки (хлопья), круассаны, белый хлеб. В состав этих продуктов входят консерванты, подсластители, эмульгаторы, искусственные ароматизаторы.

Помимо этого, нужно отказаться от ароматизированных йогуртов и фруктового сока.

Откажитесь от этих трёх продуктов на завтрак, чтобы быстрее похудеть
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Вместо них на завтрак лучше взять натуральный йогурт с орехами, фасоль или грибы с хлебом на закваске, омлет со шпинатом.

Кроме того, издание Healthline перечислило 13 продуктов для завтрака, которые помогут в похудении. Это бананы, яйца, натуральный йогурт, смузи, ягоды, грейпфруты, киви, кофе, зелёный чай, семена чиа, овсяная каша, орехи, льняное семя.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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