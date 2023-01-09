Откажитесь от поливитаминов: они не нужны, чтобы укрепить иммунитет и улучшить самочувствие в 2023 году

Умеренные физические нагрузки тоже укрепляют иммунитет. И это доказывают научные исследования. Но важно начинать тренироваться постепенно. Для этого лучше обсудить с кардиологом или лечащим врачом программу упражнений. Причём полезна для здоровья будет даже обычная 10-минутная прогулка после еды: она поможет лучше контролировать сахар в крови. Также недавний метаанализ 10 научных работ показал, что при любом количестве тренировок с отягощениями риск смертности от всех причин снижается на 15 %.

Для правильного функционирования циркадных ритмов важно по утрам получать порцию солнечного света. Прямо на солнце смотреть нельзя, но старайтесь, чтобы его свет падал на глаза, когда вы без тёмных очков. Если на улице слишком холодно, то просто встаньте около окна, в котором видно солнце. Постарайтесь провести так 15-30 минут в течение часа после пробуждения.

После горячего душа не лишним будет принять холодный. Но начинайте делать это медленно, постепенно. Сначала установите такую температуру воды, которая будет довольно низкой, но которую вы сможете выдерживать в течение минуты. Со временем снижайте температуру и старайтесь дойти по длительности процедуры до 1-3 минут в день.

Перед сном хорошо будет в течение 10 минут помедитировать. К тому же известно, что тревожность затрагивает до 40 % женщин и 25 % мужчин в течение всей их жизни.

Наконец, не забывайте о вакцинации в зимнее время.

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