Откажитесь от жира, укрепите здоровье: названы причины отказаться от «плохой» диеты

Исследователи кормили мышей различными диетами с высоким содержанием жиров (40% калорий из жиров) в течение 24 недель, анализируя не только изменения в кишечнике, но и экспрессию генов по всему кишечнику. Все три диеты, включая диеты с высоким содержанием насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, вызывали тревожные изменения в активности генов.

Увеличение количества вредных кишечных палочек, подавление защитных бактерий Bacteroides. Нарушение работы генов, важных для функционирования иммунной системы и контроля воспаления. Повышенная экспрессия ACE2 и других белков, используемых COVID-19 для проникновения в клетки.

Также были замечены изменения в экспрессии генов нейротрансмиттеров, намекающие на возможную связь между диетой, кишечником и мозгом.

Диеты с высоким содержанием жиров, особенно кокосовое масло, вызвали повышенную активность стволовых клеток в толстой кишке, что потенциально повысило риск развития рака у животных.

Негативные эффекты были наиболее выражены при употреблении немодифицированного соевого масла, что позволяет предположить, что линолевая кислота может играть пагубную роль.

Но помните, что исследования на мышах не всегда напрямую переносятся на людей, хоть широкое распространение потребления соевого масла и наличие общей ДНК у людей и мышей вызывают опасения.

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