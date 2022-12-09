Отказываетесь от сахара? Аккуратнее с подсластителями — они влияют на психику

Отказываетесь от сахара? Аккуратнее с подсластителями — они влияют на психикуИ на несколько поколений
Исследователи Медицинского колледжа Университета штата Флорида установили, что аспартам, искусственный подсластитель, содержащийся в тысячах диетических продуктов и напитков, вызывает у мышей поведение, похожее на тревогу.
Помимо того, что аспартам вызывал беспокойство у мышей, его действие распространялось на два поколения от самцов, подвергшихся воздействию подсластителя. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
В США, например, Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило аспартам в качестве подсластителя еще в далеком 1981 году. На сегодняшний день ежегодно производится почти 5 000 метрических тонн этого подсластителя. При употреблении аспартам превращается в аспартовую кислоту, фенилаланин и метанол, которые могут оказывать сильное воздействие на центральную нервную систему.
В ходе исследования мышам давали питьевую воду, содержащую аспартам в количестве, составляющем примерно 15% от максимальной суточной нормы потребления аспартама человеком, одобренной FDA.
Ярко выраженное поведение, похожее на тревогу, наблюдалось у мышей в различных тестах лабиринта в нескольких поколениях, происходящих от самцов, подвергшихся воздействию аспартама.
"Это была такая сильная тревожно-подобная черта, которую, я думаю, никто из нас не ожидал увидеть", - сказал один из авторов работы. "Это было совершенно неожиданно. Обычно вы видите едва заметные изменения". Когда мышам всех поколений дали диазепам, препарат, используемый для лечения тревожных расстройств у людей, они перестали демонстрировать тревожно-подобное поведение.
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