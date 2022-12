Отказываетесь от сахара? Аккуратнее с подсластителями — они влияют на психику

Помимо того, что аспартам вызывал беспокойство у мышей, его действие распространялось на два поколения от самцов, подвергшихся воздействию подсластителя. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В США, например, Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило аспартам в качестве подсластителя еще в далеком 1981 году. На сегодняшний день ежегодно производится почти 5 000 метрических тонн этого подсластителя. При употреблении аспартам превращается в аспартовую кислоту, фенилаланин и метанол, которые могут оказывать сильное воздействие на центральную нервную систему.

В ходе исследования мышам давали питьевую воду, содержащую аспартам в количестве, составляющем примерно 15% от максимальной суточной нормы потребления аспартама человеком, одобренной FDA.

Ярко выраженное поведение, похожее на тревогу, наблюдалось у мышей в различных тестах лабиринта в нескольких поколениях, происходящих от самцов, подвергшихся воздействию аспартама.

"Это была такая сильная тревожно-подобная черта, которую, я думаю, никто из нас не ожидал увидеть", - сказал один из авторов работы. "Это было совершенно неожиданно. Обычно вы видите едва заметные изменения". Когда мышам всех поколений дали диазепам, препарат, используемый для лечения тревожных расстройств у людей, они перестали демонстрировать тревожно-подобное поведение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.