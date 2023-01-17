Откладывание дел на потом оказалось вредным для здоровья

В исследовании участвовали 3525 добровольцев. Они заполнили опросники о физическом и психическом состоянии, а затем 2587 человек обследовались повторно через девять месяцев.

Участников также разделили на две группы: с высоким или низким уровнем к прокрастинации. Оказалось, что на втором этапе исследования участники из первой группы продемонстрировали более выраженные симптомы депрессии, стресса и тревожности, жаловались на качество сна, боли в суставах рук.