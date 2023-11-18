Фитнес и здоровье
12:45, 18 ноября 2023
1 мин.

Откройте секрет вечной молодости: средиземноморская диета защищает мозг, показало исследование

В старости – самое то

Средиземноморская диета еще и защищает мозг, показало исследование. В результате всестороннего европейского исследования, продолжавшегося 12 лет, был обнаружен «когнитивный фонтан молодости» - средиземноморская диета. Исследование, проведенное под руководством Мирейи Урпи-Сарда, выявило прямую связь между известной диетой и снижением риска снижения когнитивных способностей у людей в возрасте 65 лет и старше.

Откройте секрет вечной молодости: средиземноморская диета защищает мозг, показало исследование

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В исследовании, проведенном в регионах Бурдо и Дижон во Франции, приняли участие 840 человек. Для оценки приверженности средиземноморской диете использовался диетический метаболомный индекс, основанный на биомаркерах.

По словам Кристины Андрес-Лакуэва, профессора UB, участвовавшей в исследовании, новый подход объединяет биомаркеры для более точной оценки рациона питания с учетом таких факторов, как биодоступность. Результаты свидетельствуют о наличии защитной связи между средиземноморской диетой и снижением когнитивных способностей у пожилых людей.

Альба Тор-Рока, первый автор исследования, подчеркивает важность полученных результатов для индивидуального консультирования пожилых людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров