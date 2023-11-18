Откройте секрет вечной молодости: средиземноморская диета защищает мозг, показало исследование

В исследовании, проведенном в регионах Бурдо и Дижон во Франции, приняли участие 840 человек. Для оценки приверженности средиземноморской диете использовался диетический метаболомный индекс, основанный на биомаркерах.

По словам Кристины Андрес-Лакуэва, профессора UB, участвовавшей в исследовании, новый подход объединяет биомаркеры для более точной оценки рациона питания с учетом таких факторов, как биодоступность. Результаты свидетельствуют о наличии защитной связи между средиземноморской диетой и снижением когнитивных способностей у пожилых людей.

Альба Тор-Рока, первый автор исследования, подчеркивает важность полученных результатов для индивидуального консультирования пожилых людей.

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