Открыта молекула, имитирующая инсулин: лекарство от диабета стало ближе

Открыта молекула, имитирующая инсулин: лекарство от диабета стало ближеНо работы еще полно
Ученые из Австралии выявили новую молекулу, которая активирует рецепторы аналогично инсулину, заложив тем самым новую основу для изучения легкоусвояемых препаратов, имитирующих его действие, что в конечном итоге может привести к созданию лекарства от диабета.
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Ученые из Института Уолтера и Элизы Холл сделали шаг вперед в области инсулиновых таблеток, используя криоэлектронную микроскопию (КЭМ) для визуализации сложных молекул в мельчайших деталях.
Команда начала с реконструкции нескольких пептидов, которые взаимодействуют с рецептором инсулина и удерживают его “открытым и активным”. Затем эксперименты привели к выявлению одного пептида, который делает это аналогично инсулину.
Ученые говорят, что результаты исследования решают давнюю загадку о том, могут ли неродственные молекулы имитировать роль инсулина, и поэтому "освещают неисследованные пути для управления сигнализацией рецептора инсулина, а также возможности для разработки миметиков инсулина".
“Это все еще долгий путь, который потребует дальнейших исследований, но очень приятно осознавать, что наше открытие открывает двери для пероральных методов лечения диабета 1 типа”, – подытожили врачи.
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