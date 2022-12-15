Открыта молекула, имитирующая инсулин: лекарство от диабета стало ближе

Ученые из Института Уолтера и Элизы Холл сделали шаг вперед в области инсулиновых таблеток, используя криоэлектронную микроскопию (КЭМ) для визуализации сложных молекул в мельчайших деталях.

Команда начала с реконструкции нескольких пептидов, которые взаимодействуют с рецептором инсулина и удерживают его “открытым и активным”. Затем эксперименты привели к выявлению одного пептида, который делает это аналогично инсулину.

Ученые говорят, что результаты исследования решают давнюю загадку о том, могут ли неродственные молекулы имитировать роль инсулина, и поэтому "освещают неисследованные пути для управления сигнализацией рецептора инсулина, а также возможности для разработки миметиков инсулина".

“Это все еще долгий путь, который потребует дальнейших исследований, но очень приятно осознавать, что наше открытие открывает двери для пероральных методов лечения диабета 1 типа”, – подытожили врачи.

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