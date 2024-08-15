Открыты новые бежевые жировые клетки: есть и у вас

Новые бежевые жировые клетки функционируют без UCP1, а вместо этого полагаются на биохимические процессы, которые постоянно преобразуют жиры и креатин туда-сюда, выделяя при этом тепло. Это открытие было впервые замечено на мышах, а затем подтверждено в жировой ткани человека. Если традиционные бежевые жировые клетки присутствуют менее чем у половины людей, то новый тип встречается практически у всех, хотя и в разном количестве.

Люди с большим количеством этих новых бежевых жировых клеток, как правило, более стройные и имеют лучшее метаболическое здоровье, демонстрируя меньшую восприимчивость к ожирению и диабету. Полученные результаты открывают возможности для применения в медицине, например, для разработки лекарств, активизирующих эти клетки, или для их пересадки больным с нарушениями обмена веществ.

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