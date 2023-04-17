Откуда берутся негативные эмоции и как с ними справляться

Но почему мы так часто плачем, когда испытываем негативные эмоции? Вообще существует три типа слёз: базальные слёзы (увлажняют глаза изо дня в день), рефлекторные слёзы (вымывают луковые пары или пыль, если они попадут в глаза), психоэмоциональные слёзы (когда у нас есть эмоциональная реакция на что-то).

Однако почему вообще у человека появилась способность плакать? Какая в этом польза? Считается, что это - сигнал для окружающих нас людей. Это как бы намёк на то, что мы нуждаемся в помощи.

А ещё бывает так, что человек начинает сознательно искать что-то, что даст ему негативные эмоции. Например, грустные фильмы, печальную музыку. Когда вы испытываете отрицательную эмоцию в безопасном контексте, это даёт возможность мозгу лучше обрабатывать данное эмоциональное состояние для использования в дальнейшем. То есть так мозг получает определённый опыт. И люди, которые любят смотреть грустные фильмы или слушать грустную музыку, лучше справляются с ситуациями, в которых они испытывают грусть. А ещё фанаты хэви-метала - это самые незлобные люди, так как музыка, которую они слушают, регулярно вызывает у них гнев. И мозг привыкает с этим справляться.

Что касается того, как справляться с отрицательными эмоциями, то важно избегать их сдерживания. Да, существуют ситуации, когда лучше всё держать под контролем. Но в целом лучше ничего не подавлять и не заставлять себя испытывать другие эмоции. Научные исследования показывают, что демонстрация эмоций, которые отличаются от тех, которые вы испытываете, может вызвать ещё больший стресс и нанести больший вред, чем попытка не показывать эмоции.

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