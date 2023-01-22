Откуда у некоторых людей появляются ямочки на щеках

Что представляют собой ямочки на щеках и почему они вообще возникают? На эти вопросы ответил Росс Элледж, челюстно-лицевой хирург.

Если объяснять простыми словами, то ямочки образуются из-за изменения одной из основных мышц лица человека. В частности, большой скуловой мышцы, которая отвечает за выражение лица. У многих такая мышца представляет собой единую полосу, однако у людей с ямочками она делится на две части.

А передаются ли ямочки по наследству? На сегодняшний день ещё существует довольно мало исследований, посвящённых изучению этой проблемы. Но тот факт, что у нескольких членов семьи может быть одинаковый тип ямочек, доказывает, что генетическая составляющая здесь может играть определённую роль. Кроме того, у людей с длинными и узкими лицами чаще встречаются более длинные и узкие ямочки, а у людей с короткими и широкими лицами - узкие и круглые.