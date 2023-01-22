Откуда у некоторых людей появляются ямочки на щеках

Откуда у некоторых людей появляются ямочки на щекахУчёные до сих пор спорят по этому поводу
Ямочки - это удивительная загадка природы. Они есть у довольно многих людей, но до сих пор о них мало что известно. Считается, что во всём мире примерно 20-30% населения имеют ямочки на щеках.
Фото: Clineca
Что представляют собой ямочки на щеках и почему они вообще возникают? На эти вопросы ответил Росс Элледж, челюстно-лицевой хирург.
Если объяснять простыми словами, то ямочки образуются из-за изменения одной из основных мышц лица человека. В частности, большой скуловой мышцы, которая отвечает за выражение лица. У многих такая мышца представляет собой единую полосу, однако у людей с ямочками она делится на две части.
А передаются ли ямочки по наследству? На сегодняшний день ещё существует довольно мало исследований, посвящённых изучению этой проблемы. Но тот факт, что у нескольких членов семьи может быть одинаковый тип ямочек, доказывает, что генетическая составляющая здесь может играть определённую роль. Кроме того, у людей с длинными и узкими лицами чаще встречаются более длинные и узкие ямочки, а у людей с короткими и широкими лицами - узкие и круглые.
Сейчас можно даже сделать ямочки при помощи пластической хирургии. Хотя, как и при любой операции, здесь есть риски. Например, хирург может случайно повредить нервы, связанные с мимическими мышцами, или в рану может попасть инфекция.
Кроме того, ямочки встречаются на самом деле не только на щеках. Также они образуются на подбородке или в нижней части спины.