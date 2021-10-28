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Отмена перехода на летнее время оказалась опасной для здоровья

Это подтверждает исследование испанского учёного
Оказывается, на здоровье человека может негативно повлиять отказ от перевода часов на летнее время. Подробнее этот вопрос изучила специалист из Севильского университета.
Отмена перехода на летнее время оказалась опасной для здоровья

Хосе Мария Мартин-Олалла, учёный из Севильского университета (Испания), в ходе исследования выяснила, какие последствия для жителей Великобритании и Германии имеет переход на летнее время либо отказ от него. Полученные результаты опубликованы в издании Chronobiology International.

Исследователь провела анализ суточных ритмов сна и бодрствования британцев и немцев. Известно, что Германия и Великобритания находятся на одной широте, а их граждане имеют схожий уровень жизни. При этом в Англии переход на летнее время всё ещё происходит (1918 года), а в Германии его отменили (на период с 1945 по 1980 год).

Отмена перехода на летнее время оказалась опасной для здоровья

В наши дни в Германии день начинается примерно на 30 минут раньше, чем в Англии. В то же время работать в Великобритании люди начинают на восходе. Если говорить о выводах исследования, то оказалось, что отказ от перехода на летнее время способствует повышенной активности людей ранним утром зимой, что вредно с физиологической точки зрения. Это может привести, например, к обострению хронических заболеваний. Но более подробно опасность отмены летнего времени ещё предстоит изучить.

Источник: Naked Science