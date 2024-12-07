Ответ на решение хронических болей нашли в магнитах

Исследователи предлагают проводить стимуляцию перед таким болезненным событием, как операция, чтобы снизить риск возникновения длительной боли.

В исследовании принял участие 41 здоровый взрослый человек, которые получили пять сеансов магнитной стимуляции в течение 26 дней. Участники, прошедшие её, отмечали более низкий уровень боли после инъекции, вызывающей боль, по сравнению с теми, кто получал фиктивное лечение. Хотя лечение не привело к значительному снижению боли в долгосрочной перспективе, оно показало перспективность в снижении боли на ранних стадиях.

Несмотря на необходимость дальнейших исследований, полученные результаты позволяют предположить, что транскраниальная магнитная стимуляция может стать ценным инструментом, считают учёные.

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