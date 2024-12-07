Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 декабря 2024, 21:00
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Ответ на решение хронических болей нашли в магнитах

Новый метод стимуляции мозга может предотвратить хроническую боль
Недавнее исследование Университета Нового Южного Уэльса и Австралийского центра нейронаучных исследований показало, что неинвазивный метод стимуляции мозга, известный как «транскраниальная магнитная стимуляция», может предотвратить перерастание боли в хроническое состояние.
Ответ на решение хронических болей нашли в магнитах
© Chris Nagahama

Исследователи предлагают проводить стимуляцию перед таким болезненным событием, как операция, чтобы снизить риск возникновения длительной боли.

В исследовании принял участие 41 здоровый взрослый человек, которые получили пять сеансов магнитной стимуляции в течение 26 дней. Участники, прошедшие её, отмечали более низкий уровень боли после инъекции, вызывающей боль, по сравнению с теми, кто получал фиктивное лечение. Хотя лечение не привело к значительному снижению боли в долгосрочной перспективе, оно показало перспективность в снижении боли на ранних стадиях.

Несмотря на необходимость дальнейших исследований, полученные результаты позволяют предположить, что транскраниальная магнитная стимуляция может стать ценным инструментом, считают учёные.

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Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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