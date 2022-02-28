Овсяное молоко оказалось полезно при высоком холестерине

В эксперименте учёных принимали участие 66 мужчин, имеющих высокие показатели холестерина. Им нужно было пять недель выпивать ежедневно три чашки овсяного молока без нерастворимой клетчатки. В результате к концу исследования общий уровень холестерина и уровень «плохого» холестерина у них снизился на 3-5 процентов.

Кроме того, Британский фонд сердца утверждает, что в овсяном молоке есть бета-глюканы овса, которые помогают поддерживать оптимальный уровень холестерина. Для этого нужно в день потреблять 3 грамма таких веществ (в одном стакане молока - 1 грамм бета-глюканов).

Также подобное молоко помогает бороться с высоким холестерином, поскольку содержит мало жира.

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