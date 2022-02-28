Овсяное молоко оказалось полезно при высоком холестерине

Овсяное молоко оказалось полезно при высоком холестеринеОб этом сообщает издание Daily Express
Большое количество «плохого» холестерина в организме опасно тем, что он постепенно накапливается в сосудах и в результате образуются жировые бляшки. Всё это в дальнейшем может способствовать возникновению инсульта, сердечного приступа, сосудистой деменции.
Помочь снизить холестерин может правильная диета. Исследование, проведённое специалистами из Университета Лунда (Швеция), показало, что нормализовать уровень этого вещества способно овсяное молоко.
В эксперименте учёных принимали участие 66 мужчин, имеющих высокие показатели холестерина. Им нужно было пять недель выпивать ежедневно три чашки овсяного молока без нерастворимой клетчатки. В результате к концу исследования общий уровень холестерина и уровень «плохого» холестерина у них снизился на 3-5 процентов.
Кроме того, Британский фонд сердца утверждает, что в овсяном молоке есть бета-глюканы овса, которые помогают поддерживать оптимальный уровень холестерина. Для этого нужно в день потреблять 3 грамма таких веществ (в одном стакане молока - 1 грамм бета-глюканов).
Также подобное молоко помогает бороться с высоким холестерином, поскольку содержит мало жира.
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