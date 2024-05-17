Ozempic для снижения веса помог в лечении эректильной дисфункции

Каннингем уточнил, что Ozempic не оказывает прямого воздействия на органы малого таза или гениталии. Вместо этого его положительное влияние на метаболизм и работу сердца теоретически может улучшить эректильную функцию. «Роль Ozempic в улучшении метаболизма и работы сердечно-сосудистой системы может косвенно влиять на мужскую потенцию», — пояснил он.

Однако Каннингем подчеркнул, что Ozempic и подобные ему препараты появились относительно недавно, и их долгосрочные эффекты остаются неопределенными. Он посоветовал, что наиболее безопасным является применение этих инъекций под наблюдением специалиста, чтобы снизить потенциальные риски.

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