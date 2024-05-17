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Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 мая 2024, 03:45
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Ozempic для снижения веса помог в лечении эректильной дисфункции

Но лучше обратиться к врачу
Возможно, Ozempic, популярное средство для похудения, может также помочь в лечении эректильной дисфункции. Врач Лоуренс Каннингем поделился этими сведениями с изданием Daily Mirror, рассказав о неожиданных преимуществах препарата для мужского сексуального здоровья. Его слова приводит Лента.ру.
Ozempic для снижения веса помог в лечении эректильной дисфункции
© Ferra

Каннингем уточнил, что Ozempic не оказывает прямого воздействия на органы малого таза или гениталии. Вместо этого его положительное влияние на метаболизм и работу сердца теоретически может улучшить эректильную функцию. «Роль Ozempic в улучшении метаболизма и работы сердечно-сосудистой системы может косвенно влиять на мужскую потенцию», — пояснил он.

Однако Каннингем подчеркнул, что Ozempic и подобные ему препараты появились относительно недавно, и их долгосрочные эффекты остаются неопределенными. Он посоветовал, что наиболее безопасным является применение этих инъекций под наблюдением специалиста, чтобы снизить потенциальные риски.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мнение
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#Секс
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#похудение