Ozempic работает хуже для склонных к «эмоциональному перееданию» людей

Учёные наблюдали за 92 людьми с диабетом 2 типа в течение года после начала терапии. Выяснилось, что пациенты, которые едят лишнее из-за внешних факторов — например, из-за запаха или привлекательного вида еды, — лучше реагируют на препараты. А вот у тех, кто склонен к «эмоциональному перееданию» (еда как реакция на стресс или негативные эмоции), результаты были скромнее.

За год участники действительно похудели, снизили уровень холестерина и уменьшили процент жира в организме. При этом улучшение уровня сахара в крови оказалось статистически незначительным. Исследование также показало, что сначала у людей снизилось как внешнее, так и эмоциональное переедание, но через год привычки вернулись.

Авторы предполагают, что эмоциональное переедание связано в первую очередь с психологическими факторами, а не с физиологией, поэтому лекарства не решают проблему полностью. В таких случаях может понадобиться дополнительная психологическая поддержка.

Выводы пока, правда, предварительные.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.