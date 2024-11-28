Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 ноября 2024, 03:45
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Оземпик снизил не только вес, но и количество потребляемого алкоголя

Показало исследование
Новое исследование показывает, что Оземпик и другие GLP-1 препараты для снижения веса могут принести неожиданную пользу: уменьшить потребление алкоголя. Исследование, опубликованное в журнале Jama Network Open, показало, что участники, принимавшие препараты для борьбы с ожирением, включая семаглутид (Ozempic) и тирзепатид, значительно сократили употребление алкоголя.
Оземпик снизил не только вес, но и количество потребляемого алкоголя
© Nathan Powers

Около 45% тех, кто употреблял алкоголь до участия в программе снижения веса, сообщили, что после нее стали пить меньше. Этот результат особенно примечателен, поскольку эти препараты уже известны своей эффективностью в снижении веса, но данное исследование является первым, в котором отслеживалось потребление алкоголя как до, так и после начала лечения.

Снижение потребления алкоголя наблюдалось при приеме различных препаратов, при этом наибольшая вероятность снижения потребления была отмечена у тех, кто принимал бупропион/налтрексон.

Эксперты полагают, что эти препараты могут ослаблять «вознаграждающий эффект» алкоголя. Хотя для полного понимания этой связи необходимы дальнейшие исследования, ученые настроены оптимистично.

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Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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