Оземпик снизил не только вес, но и количество потребляемого алкоголя

Около 45% тех, кто употреблял алкоголь до участия в программе снижения веса, сообщили, что после нее стали пить меньше. Этот результат особенно примечателен, поскольку эти препараты уже известны своей эффективностью в снижении веса, но данное исследование является первым, в котором отслеживалось потребление алкоголя как до, так и после начала лечения.

Снижение потребления алкоголя наблюдалось при приеме различных препаратов, при этом наибольшая вероятность снижения потребления была отмечена у тех, кто принимал бупропион/налтрексон.

Эксперты полагают, что эти препараты могут ослаблять «вознаграждающий эффект» алкоголя. Хотя для полного понимания этой связи необходимы дальнейшие исследования, ученые настроены оптимистично.

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