Ожидаемая продолжительность жизни в мире вырастет почти на 5 лет к 2050 году

Авторы исследования связывают эти достижения с мерами в области общественного здравоохранения, которые позволили улучшить показатели выживаемости при сердечно-сосудистых заболеваниях, COVID-19, а также различных инфекционных и алиментарных заболеваниях. Однако бремя болезней смещается в сторону неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет, в основном из-за таких факторов риска, как ожирение, высокое кровяное давление и курение.

Согласно прогнозам, ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличится с 73,6 лет в 2022 году до 78,1 лет в 2050 году. Однако ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE), которая измеряет количество лет, прожитых в добром здравии, увеличится с 64,8 до 67,4 лет. Это говорит о том, что, хотя люди будут жить дольше, они будут проводить больше лет в плохом состоянии здоровья.

Крис Мюррей из Университета Вашингтона подчеркивает сокращение разрыва в продолжительности жизни между регионами с высоким и низким уровнем доходов, особенно в странах Африки к югу от Сахары.