Ожирение оказалось связано с ухудшением психического здоровья

В научной статье, опубликованной в PLOS ONE, Каоимхе Лонерган, Шон Миллар и Зубайр Каби описали результаты своего анализа данных о состоянии здоровья более чем 1800 взрослых добровольцев. Для этого они сравнивали у людей показатели индекса массы тела и психического здоровья.

Оказалось, что если не учитывать факторы образа жизни, то можно обнаружить связь между индексом массы тела/измерениями тела, соответствующими ожирению и депрессии, и плохим самочувствием. Особенно характерно это было для женщин.