Ожирение повысило риск смерти от рака простаты

В новом исследовании была поставлена цель получить более четкое представление о связи между массой тела и раком простаты путем проведения мета-анализа 19 предыдущих исследований, включающих данные более 2,5 миллионов мужчин.

Общий вывод подтвердил предыдущие подозрения: более высокие показатели массы тела связаны с более высокими показателями смертельного рака простаты. Оценка показала, что при увеличении индекса массы тела на каждые пять пунктов риск смерти от рака простаты увеличивается на 10 процентов.

Связь между массой тела и смертельным исходом от рака простаты не зависела от места сосредоточения массы тела человека. Однако исследователи рассчитали семипроцентное увеличение риска смерти от рака простаты на каждые 10 см увеличения окружности талии.

На основе данных по Великобритании исследование подсчитало, что если средний индекс массы тела мужчин снизится на пять пунктов, то ежегодно от рака простаты будет умирать на 1300 человек меньше.

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