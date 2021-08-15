Пациент, переживший коронавирус, рассказал о бреде и галлюцинациях во время болезни

Из-за снотворных Филипп был уверен, что медики, которые находились рядом с ним, хотят его убить. И всё ещё подобные бредовые идеи иногда приходят к нему в голову. К этому добавляются и галлюцинации: например, мужчине кажется, что пузырьки с лекарствами превращаются в плюшевые игрушки и в волхвов, а ремонт за окном для него - аэропорт. Ещё он пытался один раз сбежать из больницы.

Из других последствий ковида у Филиппа - невозможность пошевелить ступнями, диабет, гипертония, проблемы с поддержанием равновесия при ходьбе. Журналист отмечает, что возвращение к нормальной жизни у этого пациента может продлиться несколько месяцев, год. Вместе с тем гарантии, что все утраченные функции восстановятся, никто не даёт.