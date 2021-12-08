Пациенты с шизофренией в пять раз чаще остальных умирают от COVID-19

Пациенты с шизофренией в пять раз чаще остальных умирают от COVID-19Это выяснилось в ходе исследования, проведённого Манчестерским университетом
Команда учёных из Манчестерского университета пришла в ходе исследования к выводу о том, что существует высокий риск смерти от коронавируса и госпитализации из-за него у пациентов с шизофренией. Опубликованы все данные полученные были в издании Molecular Psychiatry.
Для проведения исследования данные были взяты из UK Biobank. Это крупнейшая база данных, содержащая информацию о 500 000 добровольцев-британцев. Среди всех участников исследования 1925 человек имели в течение жизни шизофрению или другие психотические расстройства, 1483 человека - биполярное расстройство, 41 448 человек - депрессивное расстройство.
Как отмечается в материале, у людей с психотическими расстройствами (включая шизофрению) вероятность смерти от COVID-19 оказалась в 4,84 раза выше по сравнению с теми, у кого нет тяжёлых психических заболеваний. Повышается риск летального исхода и при депрессии, биполярном расстройстве. Что касается госпитализации, то у участников с биполярным расстройством и с психотическими заболеваниями значения равнялись 37,3 процента и 35,8 процента соответственно.
Отчасти подобные результаты связаны с рядом факторов. Это принадлежность к мужскому полу, к этническому меньшинству, пожилой возраст, наличие определённых заболеваний.