Пациенты с шизофренией в пять раз чаще остальных умирают от COVID-19

Команда учёных из Манчестерского университета пришла в ходе исследования к выводу о том, что существует высокий риск смерти от коронавируса и госпитализации из-за него у пациентов с шизофренией. Опубликованы все данные полученные были в издании Molecular Psychiatry.

Для проведения исследования данные были взяты из UK Biobank. Это крупнейшая база данных, содержащая информацию о 500 000 добровольцев-британцев. Среди всех участников исследования 1925 человек имели в течение жизни шизофрению или другие психотические расстройства, 1483 человека - биполярное расстройство, 41 448 человек - депрессивное расстройство.