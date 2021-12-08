Фитнес и здоровье
Сегодня в 21:13
1 мин.

Пациенты с шизофренией в пять раз чаще остальных умирают от COVID-19

Это выяснилось в ходе исследования, проведённого Манчестерским университетом
Оказывается, риск умереть от коронавируса у тех, кто страдает шизофренией, выше в пять раз. Повышается в несколько раз у них и вероятность госпитализации при заражении ковидом. Подробнее о результатах исследования - в материале Medical Xpress.
Пациенты с шизофренией в пять раз чаще остальных умирают от COVID-19

Команда учёных из Манчестерского университета пришла в ходе исследования к выводу о том, что существует высокий риск смерти от коронавируса и госпитализации из-за него у пациентов с шизофренией. Опубликованы все данные полученные были в издании Molecular Psychiatry.

Для проведения исследования данные были взяты из UK Biobank. Это крупнейшая база данных, содержащая информацию о 500 000 добровольцев-британцев. Среди всех участников исследования 1925 человек имели в течение жизни шизофрению или другие психотические расстройства, 1483 человека - биполярное расстройство, 41 448 человек - депрессивное расстройство.

Пациенты с шизофренией в пять раз чаще остальных умирают от COVID-19

Как отмечается в материале, у людей с психотическими расстройствами (включая шизофрению) вероятность смерти от COVID-19 оказалась в 4,84 раза выше по сравнению с теми, у кого нет тяжёлых психических заболеваний. Повышается риск летального исхода и при депрессии, биполярном расстройстве. Что касается госпитализации, то у участников с биполярным расстройством и с психотическими заболеваниями значения равнялись 37,3 процента и 35,8 процента соответственно.

Отчасти подобные результаты связаны с рядом факторов. Это принадлежность к мужскому полу, к этническому меньшинству, пожилой возраст, наличие определённых заболеваний.

Источник: Medical Xpress
Новости партнеров
Новости партнеров