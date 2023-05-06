Пандемия COVID-19 официально отменена

Вирус унес жизни по меньшей мере 20 миллионов человек во всем мире и вызвал глубокие нарушения в глобальном масштабе. Тедрос особо отметил продолжающееся воздействие вируса COVID-19: тысячи людей все еще борются за свою жизнь, а миллионы живут в условиях, возникших после COVID-19.

Он предупредил, что вирус остается, постоянно изменяясь и представляя опасность. Хотя чрезвычайная фаза закончилась, должностные лица ВОЗ подчеркнули необходимость перехода стран к новой фазе управления распространения вируса при сохранении планов готовности к пандемии и ответных мер.

ВОЗ ожидает, что периодические волны инфекций и новых вариантов вируса будут продолжаться, и возможность возобновления чрезвычайной ситуации остается.

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