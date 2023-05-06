Пандемия COVID-19 официально отменена

Пандемия COVID-19 официально отмененаСколько всего жизней она унесла
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении пандемии COVID-19, объявленной более трех лет назад. Признавая достигнутый прогресс, Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что угроза здоровью еще далека от завершения.
Вирус унес жизни по меньшей мере 20 миллионов человек во всем мире и вызвал глубокие нарушения в глобальном масштабе. Тедрос особо отметил продолжающееся воздействие вируса COVID-19: тысячи людей все еще борются за свою жизнь, а миллионы живут в условиях, возникших после COVID-19.
Он предупредил, что вирус остается, постоянно изменяясь и представляя опасность. Хотя чрезвычайная фаза закончилась, должностные лица ВОЗ подчеркнули необходимость перехода стран к новой фазе управления распространения вируса при сохранении планов готовности к пандемии и ответных мер.
ВОЗ ожидает, что периодические волны инфекций и новых вариантов вируса будут продолжаться, и возможность возобновления чрезвычайной ситуации остается.
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