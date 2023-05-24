Пандемия COVID только закончилась, а ВОЗ уже призвала готовиться к более смертельной

Он подчеркнул, что угроза появления новых вариантов COVID, приводящих к вспышкам и смертям, все еще существует, и возможность появления нового патогена с еще большим летальным потенциалом по-прежнему вызывает беспокойство.

Гебрейесус призвал к глобальной готовности и подчеркнул необходимость коллективных действий для борьбы с будущими угрозами. Стоит отметить, что ранее, 5 мая, он объявил о прекращении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызванной вирусом COVID-19. К сожалению, этот вирус унес жизни по меньшей мере 20 миллионов человек по всему миру.

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